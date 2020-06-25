شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في ذكرى إطلاقه .. يعنى إيه ويندوز 98 ولماذا أحبه الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصادف اليوم 25 يونيو ذكرى إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 98، حيث تم إطلاقه في 25 يونيو عام 1998، كما يعتبر نظام Windows 98 أول نظام تشغيل يستخدم Windows Driver Model "WDM".

ويندوز 98

كان يحمل الاسم الكودي "Memphis"وهو عبارة عن نظام تشغيل ذو واجهة استخدام رسومية، وهو يعد الإصدار التالي بعد ويندوز 98، ومثله مثل الإصدار السابق له، فهو يعتمد على نظام MS-DOS ويجمع بين كونه نظام تشغيل 16 بت/32 بت "أي أنه يقوم بتنفيذ تعليمات "عبارة عن قائمة أوامر" يصل طولها إلى 16 بت و32 بت، كما أنه يقوم بتشغيل برامج مهيأة للعمل على هذين النوعين من نظامي التشغيل"

بعد طرح Windows 98، قامت شركة مايكروسوفت في 14 سبتمبر عام 2000 بطرح نظام التشغيل ويندوز ميلينيوم.

معايير جديدة لبرامج التشغيل

يعتبر نظام Windows 98 أول نظام تشغيل يستخدم Windows Driver Model "WDM"، لكن هذا الأمر لم يتم الإعلان عنه جيدًا في وقت إصدار Windows 98، لذلك استمر معظم منتجي مكونات أجهزة الكمبيوتر في إنشاء برامج تشغيل تعتمد على معيار برنامج التشغيل القديم VxD، ومع ذلك، فقد شاع استخدام معيار WDM بعد إصداره بسنوات من خلال نظامي التشغيل ويندوز 2000 وويندوز XP، حيث لا يتوافق هذان النظامان مع معيار VxD القديم.

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أما اليوم، فحتى إذا لم يقم منتجو مكونات أجهزة الكمبيوتر بإنشاء برامج تشغيل مطورة للعمل مع نظام Windows 98، فإن برامج التشغيل المصممة وفقًا لمعايير WDM تعمل بتوافق أيضًا مع النظم التي تعتمد على Windows 98.

الإعلان عن نظام Windows 98

قبل طرح نظام Windows 98 في الأسواق تم إطلاق دعاية إعلامية كبيرة من خلال معرض Comdex في إبريل عام 1998، وفي أثناء عرض نظام التشغيل الجديد وقتها، Windows 98، كان "بيل جيتس" رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت يحاول تسليط الضوء على مدى سهولة استخدام هذا النظام وعلى الدعم والتطوير الذي شهدته سمة Plug and Play (PnP) الخاصة بالتوصيل والتشغيل.

ولكن عندما قام مساعده كريس كابوسيلا بتوصيل جهاز سكانر بالكمبيوتر ثم حاول تثبيته، توقف نظام التشغيل وعرض شاشة زرقاء، أعقب ذلك تصفيق وهتاف من الحاضرين مما جعل "جيتس" يعلق على ما حدث قائلاً: "لهذا السبب، لم نطرح Windows 98 في الأسواق بعد"، وقد أصبح تداول لقطات الفيديو التي سجلت هذا الحدث ظاهرة على الإنترنت لاقت رواجًا كبيرًا وقتها.