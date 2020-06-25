تكنولوجيا: تسريب بيانات الملايين من مستخدمى "تليجرام" على الإنترنت المظلم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت قاعدة بيانات على الإنترنت المظلم تتكون من بضعة ملايين من مستخدمى تطبيق المراسلات "تليجرام" الذى أنشأه بافيل دوروف، ويعتقد أن تتضمن هذه القاعدة بيانات جهات الاتصال ومحددات التعريف الفريدة لما يقرب من 40 مليون مستخدم، ونحو 900 ميغابايت من المعلومات.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قد أكد ناطق باسم إدارة التطبيق تسريب قاعدة البيانات، وقال إن البيانات يتم تسجيلها عن طريق خاصية داخلية مسئولة عن الإحصاءت فى التطبيق، لاستيراد جهات الاتصال أثناء تسجيل المستخدم على "تليجرام".
وتابع الناطق أنه لا يوجد تطبيق أو شبكة فى العالم قادرة على حماية مستخدميها بنسبة 100% حينما يستخدمون دليل هواتفهم في إجراء الاتصالات.
مع ذلك أظهر تحليل البيانات فإن التدابير التي اتخذتها "تليجرام"، نهاية عام 2019، كانت فعّالة، واتضح أن "84% من البيانات المسربة تعود لمنتصف عام 2019، و60% على الأقل من هذه البيانات لم تعد محدّثة" وفقا للناطق باسم التطبيق.
وكان تنسيق هذا القرار حسب "روس كوم نادزور" مع النيابة العامة في روسيا، وذلك بعد أن أعربت إدارة "تليجرام" عن استعدادها للتعاون في مقاومة الإرهاب والتطرف.
وكان بافل دوروف، مؤسس التطبيق، قد أعلن، 4 يونيو الجارى، فى قناته على "تليجرام"، أن الخدمة طوّرت من إمكانياتها فى الكشف عن الدعاية المتطرفة وإزالتها. فى الوقت نفسه أشار إلى سياسة الخصوصية، وقال إن خصوصية الرسائل محفوظة، حسب روسيا اليوم.
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