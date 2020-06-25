شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تحتل المركز السادس كأكثر العلامات التجارية ابتكاراً في العالم لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار التقرير الذي أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية (The Boston Consulting Group - BCG)‏ وهي شركة استشارات إدارية عالمية لها مكاتب في 42 دولة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، أن هواوي احتلت المركز السادس في قائمة أكثر العلامات التجارية ابتكاراً في العالم، حيث أن الشركة الصينية تقدمت في مركزها الجديد على شركات التكنولوجيا العالمية مثل Facebook وSony وIBM.

تعمل هواوي دائماً لتقديم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الأجهزة التي تصممها، حيث أن هدف الشركة هو تقديم نمط الحياة الذكية التي يتطلع اليها الإنسان في عصر التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة أن الشركة أطلقت مجموعة من الحلول المبتكرة في العديد من المجالات منها، قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، شبكات الشركات وخدمات التكنولوجيا السحابية. كما أن هواوي تنتهج مفهوم التعاون في عملها باستمرار، فقد تعاونت مع شركات عالمية رائدة في مختلف المجالات لترتقي بالابتكارات وتقدم تكنولوجيا عالية المستوي لجميع المستخدمين.

تعد هواوي عاموداً راسخاً في مجال الابتكار التكنولوجي الذي يستند عليه العالم الرقمي، فالشركة تمثل النموذج العصري لكبري شركات التكنولوجيا العالمية في تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة بين الشركات العالمية. وبالنسبة لصناعة الأجهزة الذكية.

ويذكر أن أحدث هواتف هواوي وهو HUAWEI P40 Pro حصل على لقب أفضل كاميرا للهواتف الذكية بعد تحقيق نتائج قياسية في منصة الاختبارات العالمية للأجهزة الذكية DXOMARK بلغت 140 نقطة للصور، و105 نقطة بتصوير الفيديو. بالإضافة الي حصول الهاتف على مجموع نقاط بلغ 128 نقطة.

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