شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسمية نوع جديد من العناكب على اسم بطل فيلم الجوكر "خواكين فينيكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن العنكبوت المسمى Loureedia phoenixi، له شعر أسود رقيق على غالبية جسمه مع خط أحمر لامع على ظهره وبقع بيضاء عند كل طرف.

كما تم العثور على جميع الأنواع الأخرى من العناكب المخملية في المغرب وإسبانيا، وهذا النوع المكتشف حديثًا هو أول ما تم العثور عليه خارج البحر الأبيض المتوسط، وتوجد العناكب المخملية عادة في أوراسيا وأجزاء من أفريقيا.

وتتميز هذه العناكب بالشعر اللامع السميك، مما أكسبها اسم "المخمل''، وعادة ما تكون شبكاتها مليئة بالرمل، ومن غير المحتمل أن يكون العنكبوت المخملي سامًا للبشر، ولكن قد يكون لديه بعض السم، وهو فعال في قتل الحشرات.

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وقالت أليزا زماني، عالمة العناكب: "تظهر العديد من مجموعات العناكب المخملية إزدواجًا جنسيًا، مما يؤدي إلى الحجم الأصغر والمظهر العام الأكثر ملونة للذكور".

واكتشفت زماني وفريقها نوعين من الذكور من هذه العناكب الجديدة في مقاطعة البرز الإيرانية، حيث تقول:"في الآونة الأخيرة، سمعت أنا وزميلي عن نوعًا جديدًا من هذا الجنس فى إيران، وهذا باسم Loureedia phoenixi، على اسم الممثل الأمريكي والمنتج والناشط في مجال حقوق الحيوان خواكين فينيكس اعترافًا بتصويره المشهود لشخصية فيلم `` Joker '' لعام 2019.

وأضافت زماني: "في إشارة إلى نمط العنكبوت الذكري للأنواع الجديدة، والذي يشبه مكياج الوجه الشهير للشخصية، وهذا الاكتشاف الجديد ينتمي إلى عائلة العنكبوت Eresidae (مع نحو 100 نوع معروف على مستوى العالم)، والمعروفة باسم العناكب المخملية بسبب تغطية جسمها بطبقة مخملية من شعر قصير وكثيف."