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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة لحافظة هاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note20 Plus، والتي أكدت على التصميم المميز لهذا الإصدار.
تتوالى التسريبات حول سلسلة Galaxy Note20 المرتقبة من سامسونج، ومن جديد تسلط أحدث التسريبات المصورة الضوء على هاتف Galaxy Note20 Plus، حيث كشف عن صور لحافظة الهاتف.
ولقد نشرت التسريبات المصورة لحافظة هاتف Galaxy Note20 Plus اليوم عبر Ice Universe، حيث تظهر حافظة الهاتف بعدد 5 من الفتحات في الجهة الخلفية، والتي تشمل ثلاثة من الفتحات الخاصة بإعدادات الكاميرة، مع مستشعر 3D ToF، وفلاش LED.
كما يكشف الجزء السفلي من حافظة Galaxy Note20 Plus عن عدد 4 من الفتحات، والتي تشمل فتحة للميكروفون، وأخرى للموصل، وفتحة للمكبر الصوتي، بينما تعود الأخيرة لقلم S، مع تغيير لموقع القلم الذي يأتي إلى اليسار، حيث تشير التوقعات إلى أن التغيير الجديد يعود لتغيير في تكوينات الهاتف الداخلية.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة هاتف Galaxy Note20 Plus تؤكد على تصميم الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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