تكنولوجيا: MSI تطلق خط جديد من أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب بسعر يبدأ من 799 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة MSI مؤخراً على خططها لإطلاق خط إنتاج جديد من أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب، والتي تأتي تحت عنوان صنع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ينطلق خط إنتاج MSI MIA الجديد من أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب بمعالجات Comet Lake من إنتل، مع إصدارات Nvidia من كروت الشاشة GeForce RTX و GTX Super.

أيضاً من المقرر أن يرتكز خط MSI MIA الجديد من أجهزة الحاسب المكتبي المخصص للألعاب على مستوى تسعير جيد، على أن يتم تجميع الأجهزة في الولايات المتحدة.

ويأتي الإصدار الرئيسي من الأجهزة Aegis SE بسعر 799 دولار، مع معالج Core i5 10400F وكرت شاشة GeForce GTX 1660 Super، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4-3000، وسعة تخزين 240 جيجا بايت في SSD و1 تيرابايت في HDD.

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ولقد أكدت Msi في تصريحاتها لموقع Tom’s Hardware على أن الشركة إتخذت هذه الخطوة بتجميع الأجهزة في الولايات المتحدة بهدف تسهيل عملية شحن الأجهزة إلى أسواق أمريكا الشمالية، كما تشير بعض التوقعات إلى أنها إستراتيجية الشركة لتجنب الرسوم الجمركية على الأجهزة.

ومن المقرر أن يشمل خط الإنتاج الجديد من الأجهزة كلاً من Codex R بسعر يبدأ من 899 دولار، و Aegis R بسعر يبدأ من 1399 دولار، و Aegis RS بسعر يبدأ من 1699 دولار.

كما يضم أعلى نموذج من Aegis RX رقاقة معالج Core i9 10900K التي تقدم أفضل آداء في الألعاب، مع كرت شاشة RTX 2080 Super، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في SSD و2 تيرابايت في HDD، مع قدرة 750W 80 Plus في إستهلاك الطاقة، كما تقدم Msi الأجهزة مع لوحة مفاتيح Vigor GK30 وفارة Clutch GM11 بسعر 65 دولار.

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