تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme X3 الذي يتوفر في 30 من يونيو بسعر 330 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme X3 الذي يأتي بمستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، مع رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus وسعر 330 دولار.

يتميز هاتف Realme X3 بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية المزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

كما يضم هاتف Realme X3 رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.0.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل بديل لكاميرة periscope في الإصدار السابق، حيث يتميز هذا المستشعر ببعد بؤري 51مم، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ويتميز المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف Realme X3 ينطلق أيضاً بنظام تشغيل Android 10، كما يأتي بقدرة بطارية 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ويتوفر الهاتف في الأسواق في 30 من يونيو بألوان الأزرق والأبيض، بسعر يبدأ من 330 دولار.

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