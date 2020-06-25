Realme تُعلن رسميًا عن الهاتف Realme X3 مع المعالج +Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن الهاتف Realme X3 SuperZoom في الشهر الماضي، قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى Realme X3. وكما يوحي إسمه، فالهاتف Realme X3 الجديد يفتقر إلى الكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار التي رأيناها في الهاتف Realme X3 SuperZoom، وبدلاً من ذلك، فهو حصل على كاميرا مُقربة عادية تمتاز بدقة 12 ميغابكسل.

الإختلاف الآخر يكمن في الكاميرا الأمامية، فالهاتف Realme X3 الجديد يضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية. وبصرف النظر عن الإختلاف على مستوى الكاميرا وخيارات الذاكرة، فالهاتف Realme X3 الجديد يبدو مطابقًا للهاتف Realme X3 SuperZoom الحالي.

هذا يعني أن الهاتف Realme X3 الجديد يضم بدوره مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB من نوع UFS 3.0.

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وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Realme UI.

الهاتف Realme X3 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والأبيض، وسيُكلف إبتداءً من 330 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، ونحو 343 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB مع العلم بأنه سيتم عرض كلا النسختين للبيع في اليوم 30 من شهر يونيو الجاري.