مُعالج آبل الخاص للحواسيب قد يكون أكثر تكلفة من معالجات Intel

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق أول حاسوب Mac يستخدم معالج خاص بها في وقت لاحق من هذا العام. هناك سؤال حول التكلفة حيث لا أحد يعرف كم من المتوقع أن يتم تسعير هذه المعالجات الجديدة التي تستند على معمارية ARM، ولكن وفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فيبدو أن المكونات اللازمة لتصنيع هذه المعالجات يمكن أن تكون أكثر تكلفة من معالجات Intel.

لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا حقًا. كما هو الحال مع جميع الأشياء الجديدة ومع التحولات في الإنتاج، فإن التغييرات في التصميم، وتكلفة البحث والتطوير، عادة ما تجعل التكنولوجيا الجديدة أغلى في البداية. ومع ذلك، ما يعنيه هذا للعملاء لا يزال غير واضح. هل سيتم تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين؟

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عادة ما يتم إحتساب تكاليف الإنتاج والتسويق والبحث ضمن سعر المنتج، لذلك سيكون من المنطقي أن يتم تمرير هذه التكاليف إلى العملاء. في الوقت نفسه، مع الأخذ في الإعتبار أن الحواسيب الجديدة التي تستخدم معالجات ARM تمثل تغييرًا كبيرًا محتملاً في كيفية إستخدامنا للحواسيب، فإن إرتفاع أسعار حواسيب Mac الجديدة هذه قد يعوق تبنيها على نطاق واسع.

في كلتا الحالتين، هذا شيء يجب أن نلاحظه للمضي قدمًا. من المتوقع أن تكشف آبل عن iMac جديد بحجم 24 إنش بإعتباره واحد من أولى حواسيب آبل التي تستخدم معالجها الذي يستند على معمارية ARM، لذلك سيتوجب علينا الإنتظار فقط ومعرفة كم سيكلف مقارنة مع حواسيب iMac الحالية التي تستخدم معالجات Intel.