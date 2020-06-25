شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: نجحنا فى إزالة خطاب الكراهية بشكل أفضل من الشركات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمواجهة تدقيق الاتحاد الأوروبى بشأن التضليل وخطاب الكراهية على منصاته، نشر فيس بوك تقريرًا مستقلًا يكشف من خلال إن الشبكة الاجتماعية تراجع تقارير خطاب الكراهية بشكل أسرع من عمالقة التكنولوجيا الآخرين.

وفقًا للتقرير، قام فيس بوك بتقييم 95.7 فى المئة، بينما قيم إنستجرام 91.8 فى المئة من إشعارات الكلام الذى يحض على الكراهية فى أقل من 24 ساعة، مقارنة بـ 81.5 فى المئة ليوتيوب المملوك لجوجل و 76.6 فى المئة لتويتر.وذكر التقرير أيضًا أن "فيس بوك فقط يبلغ المستخدمين بشكل منهجي؛ ويجب على جميع المنصات الأخرى إدخال تحسينات".

وقال جاى روزين، نائب الرئيس للنزاهة، فى بيان فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "فى حين أننا ندرك أن لدينا المزيد للقيام به، فإن هذه النتائج تشير إلى أننا نتحرك فى الاتجاه الصحيح ولدينا أنظمة قائمة تواصل صناعتنا".

وأوضح روزين إن كلا من فيرا جوروفا نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والمفوضة ديدييه رينديرز اعترفت بتقدم فيس بوك فى مكافحة خطاب الكراهية على منصتها.

فى فبراير، رفض الاتحاد الأوروبى بشدة تقرير مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك بشأن تنظيم المحتوى عبر الإنترنت، قائلاً إن منصة الشبكات الاجتماعية يجب أن تتحمل المسؤولية عن المحتوى الضار والمزيف وغير القانوني.

وقال تييرى بريتون مفوض الصناعة فى الاتحاد الأوروبى، إن فيس بوك كان بطيئًا فى تقديم أفكار حول كيفية إزالة المحتوى غير القانونى وتحذير من أن الاتحاد الأوروبى يستعد للتحرك".

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وفقًا لـ "روزين"، وقعت الشركة على مدونة قواعد السلوك للمفوضية الأوروبية بشأن مكافحة خطاب الكراهية غير القانونى عبر الإنترنت.

كجزء من مدونة قواعد السلوك هذه، تُجرى المفوضية الأوروبية اختبارات مستقلة منتظمة على كل شركة وقعت عليها للتأكد من أنها تزيل هذا المحتوى بسرعة وفعالية.

قال فيس بوك أنه زاد حجم فرقه العاملة فى مجال السلامة والأمن ثلاث مرات منذ عام 2016 إلى أكثر من 35000 شخص - بما فى ذلك الفرق التى تراجع تقارير خطاب الكراهية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

زعم تقرير الشفافية الأخير الذى أصدرته فيس بوك أنه الذكاء الاصطناعى يجد بشكل استباقى ما يقرب من 90 فى المئة من خطاب الكراهية ويزيله قبل إبلاغ أى شخص عنه.

جدير بالذكر طلبت المفوضية الأوروبية أيضًا من فيس بوك و Twitter و Google وشركات وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى الإبلاغ شهريًا عن معلومات التضليل ذات الصلة بـ COVID-19 على منصاتها.

طلبت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبى من هذه الشركات تقديم تقارير شهرية تتضمن بيانات أكثر تفصيلاً عن إجراءاتها للترويج لمحتوى موثوق به ، وتحسين وعى المستخدمين ، والحد من التضليل الإعلامى والإشعاعى المرتبط به.