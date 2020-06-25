شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يستعد لطرح ميزة "الاستيكرز" المتحركة قريبا على أندرويد و IOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تحديث تجريبى جديد لواتس آب والذى تم إصداره لأجهزة Android و iOS عن دعم التطبيق للملصقات المتحركة فى الدردشات، ورغم أنها ليست ميزة جديدة وقد تم استخدامها لبعض الوقت على Telegram و Gboard ، إلا أنها لم تصل بعد لواتس آب، إذ لم يدعم تطبيق الدردشة سوى الملصقات الثابتة حتى الآن.

ظهرت الميزة فى التحديث التجريبى v2.20.194.7 للأندرويد ثم اختفت فى التحديث التجريبى V2.20.194.9. ، وتظهر الملصقات كرسوم متحركة فى المحادثة مثل gif إذ تتحرك مرة واحدة فقط ثم تتوقف، وستحتاج إلى التمرير لأعلى أو لأسفل لإعادة تشغيل الرسم المتحرك.

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قد يتغير التمرير لأعلى أو لأسفل عندما يبدأ التحديث الثابت فى الظهور أو قد تكون مجرة فكرة من مطور البرامج لتقليل الحركة على الشاشة عند محاولة قراءة الرسائل.

وستظهر الملصقات أيضًا متحركة فى ملصقات WhatsApp حيث تدور بشكل غير محدود، ويشير تقرير موقع Android Police إلى أنه يوجد حتى الآن خمس حزم ملصقات متحركة وهى - Playful Piyomaru و Rico's Sweet Life و Moody Foodies و Chummy Chum Chums و Bright Days.

يبدو أن حزم الملصقات مقدمة من واتس آب، ولا يمكن إضافتها أو العثور عليها حتى يرسل لك شخصًا ملصقًا منها، وسيتغير هذا على الأرجح قريبًا عند طرح الميزة كتحديث مستقل، كما لا توجد حزم تابعة لجهات خارجية تدعم الميزة حتى الآن.