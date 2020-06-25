شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توفر خدمة Teams للحسابات الشخصية للأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت Teams - أداة مؤتمرات الفيديو من مايكروسوفت- ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين باستخدام التطبيق لإضافة حساباتهم الشخصية بدلاً من حسابات الشركات فقط، حيث تم توفير هذه الميزة للمستخدمين الجدد والحاليين، وبينما يمكن للمستخدمين الحاليين ببساطة إضافة حساباتهم إلى تطبيق Teams للموبايل فى العمل والتبديل بين الحسابات المهنية والشخصية، يمكن للمستخدمين الجدد تنزيل تطبيق Teams - المتاح على App Store وGoogle Play Store - لاستخدام النظام الأساسي.

فمن المعروف أن خدمة Teams من مايكروسوفت كانت متاحة للشركات ليتمكن موظفيها من التواصل فيما بينهم بالفيديو، لكنها الآن توفرها بنسخة خاصة للمستخدمين الأفراد بين العائلة والأصدقاء أيضاً، مع ملاحظة أن تطبيقTeams متاح حاليا للأفراد بنسخة معاينة على أندرويد وiOS ويتيح الدردشة النصية وبالفيديو، كما يمكن بواسطته مشاركة المستندات والتقويم والموقع الجغرافى وقوائم المهام.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيقدم تطبيق Microsoft Teams ميزات مشابهة لأى تطبيق مراسلة فورية مثل القدرة على إنشاء مجموعات للدردشة والمكالمات بالإضافة إلى المكالمات الفردية، وفى الدردشة، يحصل المستخدمون أيضًا على خيار مشاركة ملفات GIF والصور ومقاطع الفيديو والمستندات وحتى الموقع.

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وبالإضافة إلى ذلك، من خلال تطبيق Microsoft Teams، سيتمكن المستخدمين من مشاركة القوائم والمستندات والتقاويم، وعلاوة على ذلك، يتكامل تطبيق Teams مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى للمستخدمين - بما فى ذلك - Word وExcel وPowerPoint - مما يتيح خيار الوصول إليها من تطبيق Teams نفسه.

ولعل إحدى الميزات المثيرة للاهتمام التى يقدمها تطبيق Microsoft Teams تسمى "Safe"، والتى تتيح لمستخدمى هذا التطبيق تخزين المعلومات المهمة ومشاركتها، مثل كلمات المرور أو أرقام المكافآت أو معلومات تسجيل الدخول، كما يمنح التطبيق مستخدميه خيار مشاركتها من داخل التطبيق مع ميزات أمان إضافية مثل المصادقة الثنائية والتشفير الشامل.

وقد بدأ طرح الميزات الجديدة فى نسخة المعاينة لتطبيق Teams للموبايل عبر iOS وأندرويد وسيتم طرحها بالكامل فى الأسابيع المقبلة، وقالت مايكروسوفت فى منشور على مدونة "من المتوقع توفر الميزات الجديدة بشكل عام، بالإضافة إلى توسيع الميزات إلى إصدارات سطح المكتب والويب من Teams، فى وقت لاحق من هذا العام".