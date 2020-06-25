شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مزايا تحديث tvOS 14 الجديد لأجهزة التلفزيونات الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن تحديث tvOS 14 الجديد لأجهزة التلفزيون الذكية، والذي يضم تطبيق Home جديد، مع ميزة مشاركة الصوتيات، مع دعم التحديث لأكثر من مستخدم في خدمة بث الألعاب Apple Arcade، حيث جاء إطلاق tvOS 14 بالتزامن مع الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS 14 وiPadOS 14، حيث استعرضت الشركة المميزات والتحسينات الجديدة في تحديث tvOS 14.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فكانت أبل قد أطلقت نظام tvOS 13 العام الماضي بميزة مركز التحكم الجديد، مع دعم عدة مستخدمين، ودعم وحدات التحكم لمنصة Xbox One وPlaystation DualShock 4 المدمجة في النظام، ليأتى تحديث tvOS 14 هذا العام بميزة إضافة تطبيق Home في نظام أجهزة التلفزيون الذكية والذي يعرف بعنوان “Home View”.

كما يوفر التحديث العديد من المميزات مثل دفع محتوى الكاميرا مباشرة لجهاز تلفزيون أبل، مع تنبيهات صورة داخل صورة عند التعرف على أشخاص بكاميرات المراقبة من HomeKit، كما يحتوي تطبيق Home View على اختيارات لتحديد الكاميرة المفضلة، والوصول إلى المشاهد بشكل سريع.

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كذلك يوفر تحديث tvOS ميزة دعم أكثر من لاعب في خدمة بث الألعاب Apple Arcade، مما يتيح للاعبين متابعة الألعاب من نقطة محددة، كما يدعم النظام وحدات التحكم في Xbox بتوسع أكبر، مع دعم كلاً من Xbox Elite 2، وXbox Adaptive، وفضلا عن ذلك يوفر أيضا ميزة مشاركة الصوتيات، مع دعم صورة داخل صورة في النظام، كما يأتي التحديث بتحسينات في AirPlay لدعم عرض مقاطع فيديو بدقة 4K من iOS وiPadOS، بأفضل جودة عرض على أجهزة ابل الذكية.

وفي نفس السياق تم تحديث منصة HomeKit أيضا، حيث عززتها أبل بميزات جديدة، بما في ذلك ميزة "Activity Zones" بالكاميرا والإضاءة التكيفية للمصابيح الذكية، حيث ستسمح كاميرات HomeKit، من خلال ميزة الفيديو الآمن من أبل، للمستخدمين بتركيز الكشف عن الحركة على مناطق نشاط محددة داخل البث، وسيتم تعزيز ميزة التعرف على الوجه لإعلام المستخدمين إذا كان هناك شخص تم الإشارة إليه في تطبيق الصور الخاص بهم على مقربة.

كذلك فمن المنتظر أن يمتد هذا الاندماج إلى جهاز HomePod، الذي سيقوم بإخبار المستخدمين من على الباب إذا تم إجراء وظيفة التعرف على الوجه، وإذا كان المستخدم يشاهد Apple TV عندما يرن شخص ما على الباب، فسيتم عرض موجزًا حيًا عبر صورة داخل صورة.