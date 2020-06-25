شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مساحته مليانة .. إيه الفرق بين الفورمات السريع والبطيء للهارد ديسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد عملية "الفورمات" من الأمور المهمة للأقراص الصلبة وأجهزة التحزين، لكن في بعض الأحيان يجد المستخدم أمامه العديد من الخيارات بما في ذلك الفورمات السريع والبطيء، مما يجعل المستخدم في حيرة من أمره، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

- الفورمات السريع "Quick Format "

يعتبر أسرع من الفورمات الكامل يقوم بعمل حذف سريع لملفات القرص الصلب لخاصة بالمستخدم، لكنه لا يعتبر فورمات كامل لأنه لا يحذف كامل البيانات ولا يقوم بفحص الـ bad sectors الخاصة بالقرص الصلب.

كذلك ففي حالة عمل فورمات سريع ولم يتم وضع بيانات جديدة على القرص الصلب، يمكن لأي شخص استعمال أحد برامج استرجاع الملفات وسيجد ويسترجع أغلب الملفات طالما لم توضع ملفات جديدة فوق الملفات القديمة.

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مميزاته

يمكن الاستفادة منه للحصول على بعض المساحة، أو في حالة التأكد من أن القرص الصلب في حالة جيدة وخالي من الـ bad sectors، أو في حالة عدم وجود وقت للانتظار.

الفورمات الكامل "البطيء"

يعرف بـ "Full Format"، والذى يقوم بحذف كامل لبيانات وملفات القرص الصلب، وهو يوفر الكثير من الفوائد بما في ذلك كما أن الكثير ينصحون به لما يقدمه من فائدة، كما يقوم بفحص الــ Bad Sectors وإصلاحها مما يحسن من حالة القرص الصلب، كما أنه لن يتيح بعد ذلك لأي برنامج استرجاع الملفات.

مميزاته

يستخدم عندما يرغب المستخدم في بيع الكمبيوتر أو الهارد ديسك، حيث أنه يجعل البيانات غير قابلة للاسترجاع مرة أخرى، كما أنه يساعد على التأكد من صحة القرص الصلب.