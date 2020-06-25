إلغاء كروت الشحن فئة 50 جنيها واستبدالها بالدفع الإلكتروني..التفاصيل

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان القطاع قرر إلزام شركات الاتصالات بعدم طباعة كروت الشحن فئة 50 جنيها فأكثر لتقليل تداولها واستبدالها بخدمة الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أن الكروت البلاستيكية المتوفرة لدى المواطنين أو الباعة سيتم استخدامها بشكل طبيعي حتى الانتهاء منها.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن هناك 4 طرق لشحن الهواتف المحمولة من بينها كروت الشحن والشحن على الهواء والشحن عبر بعض الشركات مثل أمان أو الشحن من خلال وسائل الدفع الإلكتروني عبر المحفظة الإلكترونية,

وأختتم المهندس "محمد إبراهيم" حديثه قائلا : ننشجع المواطن على الشحن من خلال الدفع الإلكتروني عبر منح 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية.