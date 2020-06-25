شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح "أوبرا" يقدم تحديثا مخصصا لمدمنى "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح متصفح الإنترنت الشهير "أوبرا" تحديثا لأجهزة الكمبيوتر، وصفه بأنه سيكون مثاليا لمدمنى مواقع التواصل وبالأخص "تويتر"، وأضاف "أوبرا" فى متصفحه، وفقا لما أورده موقع "إنجادجيت" التقنى المتخصص، إمكانية ظهور "تويتر" فى الشريط الجانبى، مثله مثل "انستجرام" بحيث يمكن للمستخدم أن يعلق على أى تغريدات أو رسائل موجهة له بصورة سريعة وأن يطلع على مختلف التغريدات المهمة بالنسبة له فى وقت حاسم.

وسيمكن من خلال تحديث "أوبرا" الجديد إمكانية مشاركة الأفكار مع العالم بصورة أسرع، وتدعم الخاصية الجديدة إمكانية تشغيل خدمتى "تويتر" أو "تويت ديك" عن طريق إضافتهما فى شريط الإعداد الجانبى للمتصفح.

وكانت "أوبرا" طرحت، فى وقت سابق، تقنية مماثلة مع "إنستجرام"، حتى تتمكن من اجتذاب عدد أكبر من محبى مواقع التواصل، لمواجهة المنافسة الشرسة مع المتصفحات الأخرى مثل "جوجل كروم" أو "موزيلا فاير فوكس".

جدير بالذكر كشف تويترأمس إن خلل أمنى كشف معلومات بعض شركاء الإعلان بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان الجزئية، وأخطر موقع تويتر بعض شركائه التجاريين، بما في ذلك الشركات التي تعلن من خلال الموقع، بأنه كشف معلومات حساسة، حيث يتم تخزين معلومات الفواتير في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، والتي كان يمكن عرضها من جانب الأشخاص على بعض أجهزة الكمبيوتر بسبب الخلل.