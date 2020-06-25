الهاتف Realme 2 Pro يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Realme 2 Pro الذي تم إصداره في شهر سبتمبر من العام 2018 مع نظام Android 8.1 Oreo بدأ الآن بتلقي تحديث Android 10 الذي يُعتبر ثاني تحديث أندرويد رئيسي يحصل عليه هذا الهاتف بعد تحديث Android 9 Pie.

ووفقا لتقارير مختلفة، فقد بدأ ملاك الهاتف Realme 2 Pro في بعض المناطق بتلقي تحديث Android 10 خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المفترض أن يصل لبقية المستخدمين في جميع أنحاء العالم في قادم الأيام والأسابيع. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، ويجلب معه كذلك واجهة Realme UI.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.