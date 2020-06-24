شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تستعد لإطلاق 60 قمرا صناعيا للفضاء غدا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تطلق شركة "سبيس إكس" ما يصل إلى 60 قمرًا صناعيًا إلى الفضاء ليلة الغد، وذلك بعد يومين من موعد الإطلاق الأول، حيث يعد هذا الإطلاق جزء من مهمة Starlink للشركة، والتى تهدف إلى توفير إنترنت منخفض التكلفة للمناطق النائية.

وبحسب موقع mirror البريطانى، فمن المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9 من كيب كانافيرال فى الساعة 21:39 بتوقيت جرينتش (10:39 م بتوقيت القاهرة)، وسوف يحمل 60 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى المدار.

وتعد هذه هى الدفعة العاشرة من أقمار ستارلينك، وبذلك يصل العدد الإجمالى فى المدار إلى أكثر من 500، فيما قال مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا: "من المقرر أن تطلق سبيس إكس 60 قمراً صناعياً ستارلينك من فالكون 9، وستكون هذه هى المهمة العاشرة لدعم كوكبة الأقمار الصناعية الشبكية المعروفة باسم Starlink، والتى تهدف إلى إنشاء شبكة من شأنها أن تساعد فى توفير خدمات الإنترنت لأولئك غير المتصلين حتى الآن، وتوفير إنترنت موثوق به وبأسعار معقولة فى جميع أنحاء العالم."

وأثناء الإطلاق، سيحمل صاروخ فالكون 9 الأقمار الصناعية ستارلينك إلى المدار، قبل محاولة الهبوط فى البحر، فيما يأمل Elon Musk فى أن تجلب الأقمار الصناعية خدمة الإنترنت منخفضة التكلفة إلى المناطق النائية على الأرض.

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وأوضحت مدونة ستارلينك: "مع الأداء الذى يفوق بكثير أداء الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التقليدية، والشبكة العالمية التى لا تحدها قيود البنية التحتية الأرضية، ستقدم ستارلينك إنترنت عالى السرعة عريض النطاق إلى مواقع كان الوصول إليها غير موثوق به أو باهظ الثمن أو غير متاح تمامًا".

ومع ذلك، أثار العديد من علماء الفلك مخاوف من أن أحد الأقمار الصناعية يمكن أن يمر أمام التلسكوبات ويحجب الصورة.

وفى دراسة حديثة نُشرت فى arXiv، كتب باحثون بقيادة ستيفانو جالوزي: "اعتمادًا على ارتفاعهم وانعكاسهم السطحى، فإن إسهامهم فى سطوع السماء لا يكاد يذكر بالنسبة للملاحظات الأرضية المهنية، لكن مع الكمية الهائلة التى يبلغ عددها حوالى 50.000 قمر صناعى جديد للاتصالات من المقرر إطلاقها فى مدار الأرض المتوسط ​​والمنخفض، فإن متوسط ​​كثافة الأجسام الاصطناعية سيكون> ​​1 قمر صناعى لدرجة السماء المربعة؛ وهذا سيضر حتمًا بالصور الفلكية المهنية."

وستقوم SpaceX ببث الإطلاق مباشرة على قناتها على موقع يوتيوب.