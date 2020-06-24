لمستخدمي “تويتر”.. تحديث جديد من متصفح “أوبرا”

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ومتصفح اوبرا من متصفحات الانترنت الاكثر تحديثا فى الواجهة الرئيسية للبرنامج حيث يمكنك الان من خلال البرنامج الدخول الى فيسبوك ماسنجر و برنامج المحادثات الشهير واتساب.

قدم متصفح الإنترنت الشهير “أوبرا” تحديثا لنسخة سطح المكتب، وصفت بأنها ستكون مثالية لمدمني مواقع التواصل وبالأخص “تويتر”.

وأضاف “أوبرا” في متصفحه، وفقا لما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، إمكانية ظهور “تويتر” في الشريط الجانبي، مثله مثل “إنستغرام” بحيث يمكن للمستخدم أن يعلق على أي تغريدات أو رسائل موجهة له بصورة سريعة وأن يطلع على مختلف التغريدات المهمة بالنسبة له في وقت حاسم.

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وسيمكن من خلال تحديث “أوبرا” الجديد إمكانية مشاركة الأفكار مع العالم بصورة أسرع.

وتدعم الخاصية الجديدة إمكانية تشغيل خدمتي “تويتر” أو “تويت ديك” عن طريق إضافتهما في شريط الإعداد الجانبي للمتصفح.

وكانت “أوبرا” طرحت، في وقت سابق، تقنية مماثلة مع “إنستغرام”، حتى تتمكن من اجتذاب عدد أكبر من محبي مواقع التواصل، لمواجهة المنافسة الشرسة مع المتصفحات الأخرى مثل “غوغل كروم” أو “موزيلا فاير فوكس”.