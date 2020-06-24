تكنولوجيا: تسريبات مصورة لهاتف Galaxy Fold 2 توضح تصميم هاتف سامسونج القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 في مؤتمر يعقد في شهر أغسطس، واليوم تكشف أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هذا الإصدار.

جاءت أحدث التسريبات اليوم عبر Ice Universe لتكشف عن الملامح الرئيسية لتصميم إصدار سامسونج المرتقب Galaxy Fold 2، حيث تكشف الصور عن تصميم الهاتف من الجهة الأمامية بشكل واضح.

توضح صور هاتف Galaxy Fold 2 ثلاثية الأبعاد موقع الكاميرة في هذا الإصدار، حيث يأتي ثقب الكاميرة في منتصف الجزء الأيمن من الشاشة، أيضاً لا تظهر جهتي الهاتف بحجم متماثل بشكل كامل.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 ينطلق بمستشعر ISOCELL GN1 من سامسونج، كما أكدت التسريبات على أن هاتف GALAXY FOLD 2 لن يدعم قلم S، ويعود ذلك إلى الزجاج فائق النحافة UTG المستخدم في هذا الإصدار، والذي لا يدعم إستخدام القلم على الشاشة.

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أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 يضم بطارية بقدرة 4365 mAh، والتي تنقسم إلى جزئين لدعم تصميم أنحف في الهاتف، وأيضاً يدعم آلية الطي.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy Fold 2 بشاشة OLED بحجم 6.23 إنش، ودقة عرض 2267 في 819 بيكسل، ومعدل تحديث 60 Hz، مع شاشة OLED بحجم 7.59 إنش ودقة عرض 2213 في 1689 بيكسل، مع معدل تحديث 120 Hz، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل.

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