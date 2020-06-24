تكنولوجيا: رصد إختيار 4K في تطبيق اليوتيوب في الإصدار التجريبي من تحديث iOS 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث iOS 14 مع مجموعة من المميزات والتغييرات الجديدة، واليوم رصد بعض المطوريين في تحديث iOS 14 إختيار لدقة عرض 4K أو 2160 بيكسل في تطبيق اليوتيوب.

كانت دقة العرض في تطبيق اليوتيوب على منصة iOS و iPadOS محدودة خلال الفترة الماضية، نتيجة لعدم توافق الترميز، حيث قدمت اليوتيوب المحتوى بترميز AVC1 -h.264، أو ترميز جوجل الخاص VP9 الذي يدعم جميع إختيارات دقة العرض ومعدل تحديث الإطارات، بينما يقتصر AVC1 على دقة عرض 1080 بيكسل ومعدل تحديث 60 إطار لكل ثانية.

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كانت شركة ابل قد رفضت في السابق دعم ترميز جوجل VP9 في جميع أجهزة الشركة، كما يقتصر دعم جميع أجهزة ابل ومتصفح Safari على أجهزة Mac وأيضاً Apple TV على دقة عرض 1080 بيكسل في تطبيق اليوتيوب.

إلا أن أحدث التسريبات المصورة لتحديث iOS 14 تكشف عن دعم دقة عرض 2160 بيكسل في تطبيق اليوتيوب على هواتف الأيفون، لذا تدعم الأجهزة الآن ترميز VP9، مع دقة عرض تصل إلى 2160 بيكسل ومعدل تحديث 60 إطار لكل ثانية، مع HDR، إلا أن التسريبات لا تؤكد ما إذا كان دعم ترميز VP9 يتم على مستوى كرت الشاشة فقط، أو وحدة المعالجة المركزية، أو أيضاً البرمجيات، أيضاً لم تأكد ابل على دعم هواتف الأيفون بهذه الميزة عند إطلاق الإصدار الثابت في خريف هذا العام.

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