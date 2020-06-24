شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يكون غروب الشمس على الكواكب الأخرى؟ صور جديدة لـ ناسا تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لما ذكرتة صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن غروب الشمس على أورانوس هو ظل أزرق فاتح يتلاشى مع تلميحات من اللون الفيروزى، بينما يبدأ تيتان قمر زحل باللون الأصفر النابض بالحياة ثم يتحول إلى أحمر ناري.



الكواكب

وطورت المحاكاة جيرونيمو فيلانويفا، عالمة الكواكب من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، باستخدام أداة نمذجة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها في مهمة مستقبلية إلى أورانوس.

تهدف الأداة، المعروفة باسم مولد الطيف الكوكبي، إلى مساعدة العلماء على فهم كيفية انتقال الضوء عبر الجسم الكوني والتفاعل معه، بما في ذلك الكواكب والمذنبات.



ألوان غروب الشمس

تأمل فيلانويفا، أن يسافر المولد يومًا واحدًا على متن مسبار إلى أورانوس، مما يساعد العلماء على تفسير قياسات الضوء في الغلاف الجوي للكوكب للكشف عن تركيبه الكيميائي.

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كما أنه لاختبار الأداة، حاكى العلماء ألوان السماء المعروفة لأورانوس والعوالم الأخرى، وتم إنشاء الرسوم المتحركة من منظور الشخص الواقف على سطح الكوكب.



صورة لناسا عن غروب المريخ

وتظهر الرسوم المتحركة مشاهد السماء بالكامل كما لو كنت تنظر إلى السماء من خلال عدسة كاميرا فائقة الاتساع من الأرض والزهرة والمريخ وأورانوس وتيتان.

ووضعت المحاكاة نقطة بيضاء على جميع الأجسام الكونية لتمثيل الشمس، مع إنتاج هالة الضوء التي تظهر في نهاية غروب الشمس على الأرض الضبابية بسبب الطريقة التي ينتشر بها الضوء بواسطة الجسيمات، بما في ذلك الغبار أو الضباب، التي يتم تعليقها في السحب.