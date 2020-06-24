شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنك المركزى البرازيلى يوقف خدمة واتس آب للدفع مؤقتا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن البنك المركزى البرازيلى أوقف مؤقتًا خدمة الدفع الجديدة الخاصة بواتس آب فى البلاد، إذ قرر البنك تعليق الميزة "للحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة، تضمن عمل نظام دفع قابل للتبادل وسريع وآمن وشفاف ومفتوح ورخيص".

طرحت فيس بوك، الشركة الأم فى واتس آب، خدمة الدفع فى البرازيل فى وقت سابق من هذا الشهر بعد عامين من الاختبار، إذ تعد الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية هى ثانى أكبر سوق لواتس آب بعد الهند، مما يجعلها نقطة انطلاق رائعة لميزة يقول فيس بوك أنها ستكون متاحة فى النهاية للجميع.

تسمح الميزة للمستخدمين بالدفع مقابل المشتريات من التجار المحليين دون مغادرة التطبيق وبدون رسوم، كما تستخدم الكثير من الشركات الصغيرة فى الهند والبرازيل ودول نامية أخرى واتس آب كأداة أساسية للتواصل عبر الانترنت، لذا تعد الميزة طريقة سهلة لقبول المدفوعات الرقمية.

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عند الإطلاق، دعمت الخدمة البطاقات التى أصدرتها Banco do Brasil و Nubank و Sicredi ، لكن سرعان ما طلب البنك المركزى البرازيلى منهما إيقاف أنشطة تحويل الأموال من خلال واتس آب أو مواجهة غرامات.

ووفقًا لسلطات البنك، سيسمح لها هذا التعليق المؤقت بتقييم أى مخاطر قد تشكلها الخدمة على أنظمة الدفع فى البرازيل ومعرفة ما إذا كانت تلبى جميع القواعد اللازمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمخاوف "المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات".

أما بالنسبة إلى فيس بوك، فوفقا لتقرير وكالة بلومبرج فقرار البنك كان مفاجىء، حيث كانت الشركة على اتصال منتظم مع سلطاتها حتى إطلاق الميزة.

قال متحدث رسمى بالشركة: "هدفنا هو توفير مدفوعات رقمية لجميع مستخدمى WhatsApp فى البرازيل باستخدام نموذج مفتوح وسنواصل العمل مع الشركاء المحليين والبنك المركزى لجعل ذلك ممكنًا، بالإضافة إلى ذلك، نحن ندعم مشروع PIX للبنك المركزى بشأن المدفوعات الرقمية ونلتزم مع شركائنا بالعمل مع البنك المركزى لدمج أنظمتنا عندما يتوفر PIX وهو نظام الدفع الفورى المقترح فى البرازيل ".