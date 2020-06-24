شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيغير iOS 14 الجديد شكل هاتفك الأيفون .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مثل كل عام، شاركت أبل أول نظرة للنسخة القادمة من نظام التشغيل الخاص بها لأجهزة أيفون، iOS 14، فى مؤتمر المطورين السنوى WWDC 2020، وبخلاف التعديلات والتحسينات المعتادة، سيجلب iOS 14 بعض التغييرات الكبيرة على أجهزة أيفون.

حيث تشمل هذه التغييرات اختلاف الشاشة الرئيسية، وتجربة جديدة لـ Siri، ووضع صورة داخل صورة والمزيد، وقد أصدرت أبل الإصدارات التجريبية الأولى من نظام iOS 14 للمطورين، وهى متاحة من خلال بوابة أبل Developer، لأعضاء برنامج مطورى أبل.

وفيما يلى نعرض جميع الميزات الجديدة القادمة إلى أجهزة أيفون فى وقت لاحق من هذا العام والتى ستغير شكل هواتف أيفون تماما كما يلى:

شاشة رئيسية جديدة

مع iOS14، يحصل مستخدمى أيفون على شاشة رئيسية جديدة تمامًا، حيث تعمل أبل على تجديد الشاشة الرئيسية باستخدام iOS 14، وسيتمكن مستخدمو أيفون من تحريك التطبيقات وتجميعها بطرق جديدة بفضل مكتبة التطبيقات.

وتهدف مكتبة التطبيقات إلى تسهيل العثور على مكان تخزين تطبيقات المستخدمين، ويمكن أيضًا تجميع التطبيقات تلقائيًا وفقًا للفئات، وهناك أيضًا طريقة لوضع تطبيقاتك الأكثر استخدامًا بسهولة معا.

- ويدجيت قابلة للتخصيص

وفرت أبل "الويدجيت" إلى الشاشة الرئيسية لأيفون، حيث سيتمكن المستخدمين من إضافة الويدجيت إلى الشاشة الرئيسية وتخصيصها، ويمكن للمستخدمين الضغط على هذه الويدجيت وسحبها إلى الشاشة الرئيسية من أى مكان، كما ستسمح ميزة Smart Stack الجديدة للمستخدمين بوضع ويدجيت متعددة فوق بعضها البعض والتمرير خلالها لمشاهدة المحتوى.

- وضع صورة داخل صورة

تضيف أبل أيضًا دعم وضع "صورة داخل صورة" لنظام iOS 14. وهذا يعنى أن المستخدمين يمكنهم مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء تعدد المهام، كما يمكن أيضًا تشغيل مقاطع الفيديو بالكامل فى الخلفية، وهناك أيضًا عناصر تحكم لإعادة مقاطع الفيديو إلى المقدمة والوسط، يمكن للمستخدمين تثبيتها وكذلك ضبط العرض.

- تحديثات جديدة لـ Messages

أضافت أبل ميزات جديدة لجعل الرسائل أكثر ذكاءً، وتشمل هذه تخصيصات قناع الوجه وخيارات Memoji الجديدة والقدرة على الرد مباشرة على تعليق معين، وسيتمكن المستخدمين أيضًا من تثبيت محادثات معينة، وهذا يعنى أن الأشخاص الذين يتحدثون معهم يمكن أن يكونوا دائمًا فى المقدمة.

وتتيح ميزة الرسالة المباشرة تنفيذ الأمر الرد على شخص ما فى هذه المجموعة تحديدًا، ويمكن للمستخدمين أيضًا تعيين الإشعارات بحيث يتم إخطارهم فقط من المجموعة إذا تم ذكرها على وجه التحديد، كما تحصل Memoji على تسريحات شعر إضافية وأغطية للرأس وأغطية للوجه والمزيد.

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- مظهر جديد لـ Siri:

سيحصل Siri على مظهر جديد تمامًا مع iOS14، ويتضمن المظهر الجديد للمساعد الرقمى رمزًا كبيرًا وملونًا، ولن يأخذ شاشتك بأكملها بعد الآن، حيث سيظهر فى أعلى الشاشة داخل نافذة الإخطار، وتقول أبل أن الواجهة الجديدة ستسمح للمستخدمين باستخدام Siri أثناء تعدد المهام، مثل تلقى المكالمات أو مشاهدة مقاطع الفيديو، وسيسمح Siri الآن أيضًا للمستخدمين بإرسال رسائل صوتية.

- تحويل أيفون لمفتاح سيارة

مع iOS 14 من أبل، يتم تقديم ميزة CarKey، فباستخدام هذا يمكن لمستخدمى أيفون فتح سياراتهم لاسلكيًا من خلال الضغط على بعض الأزرار على هواتفهم، ووفقًا لشركة أبل، تمنح مفاتيح السيارة الرقمية المستخدمين طريقة آمنة لاستخدام أيفون أو أبل ووتش لفتح سيارتهم وبدء تشغيلها، ويمكن مشاركة مفاتيح السيارة هذه بسهولة باستخدام الرسائل، أو تعطيلها من خلال iCloud فى حالة فقد الجهاز.

استخدم التطبيقات دون تثبيتها

لا تريد تثبيت تطبيق؟ لدى أبل الآن حل، حيث قدمت الشركة مقاطع التطبيق، والتى ستسمح للمستخدمين بالوصول إلى أجزاء صغيرة من التطبيقات دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها، ويمكن الوصول إلى مقاطع التطبيق هذه إما من خلال App Library، أو باستخدام رموز QR الخاصة، أو علامات NFC، أو الرسائل أو من Safari، وذلك على غرار التطبيقات الفورية على أندرويد، لا تتطلب هذه التطبيقات مكانًا على شاشتك الرئيسية.

- Safari سيخبرك إذا تم اختراق كلمة المرور الخاصة بك

يقدم متصفح Safari من أبل تقرير خصوصية حيث يمكن للمستخدمين معرفة أى برامج التتبع عبر المواقع التى تم حظرها، وهناك أيضًا ميزة مراقبة كلمة المرور لمساعدة المستخدمين على اكتشاف كلمات المرور المحفوظة التى قد تكون ضالعة فى اختراق البيانات، كما أنه يضيف ترجمة مضمنة لصفحات الويب بالكامل.

مميزات إمكانية الوصول تدعم سماعات الرأس

تتضمن ميزات إمكانية الوصول Accessibility الآن إعدادات لسماعات الرأس، وسيؤدى ذلك إلى تضخيم الأصوات الناعمة وضبط الصوت لمساعدة الموسيقى والأفلام والمكالمات الهاتفية والبودكاست على الصوت بشكل أكثر وضوحًا ووضوحًا، واكتشاف لغة الإشارة فى Group FaceTime، مما يجعل الشخص الذى يوقع أكثر وضوحًا فى مكالمة الفيديو.

ويتعرف الآن VoiceOver، قارئ الشاشة للمكفوفين، تلقائيًا على ما يتم عرضه بصريًا على الشاشة بحيث يمكن الوصول إلى المزيد من التطبيقات وتجارب الويب لعدد أكبر من الناس.