شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق مزايا جديدة للترفيه والتسلية.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق محرك البحث الأشهر فى العالم "جوجل" مجموعة من الميزات الجديدة للباحثين عن "المتعة" و"الترفيه"، وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن "جوجل" أطلق ميزات جديدة، تسهل على المستخدم العثور على الأفلام والمسلسلات والعروض التى يمكن مشاهدتها.

وسيرى مستخدمو "جوجل" من خلال الميزة الجديد مجموعة من الاقتراحات، التى يقدمها العدد من موفرى خدمات الترفيه الرقمى، مثل العروض الجيدة التى يمكن أن يشاهدها، بناء على خوارزمية تعتمد على "ما يشاهده" أو يفضله المستخدم.

وتعاقدت "جوجل" فى تلك الخدمة مع موفرى خدمات الترفيه الرقمى مثل "ديزنى بلس"، و"هوت ستار"، و"سونى ليف"، و"فووت" و"جوجل بلاى موفيز آند تى في"، و"يوتيوب" و"نتفلكس"، وغيرها من خدمات الترفيه الرقمي.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر اللغات الإقليمية مثل العربية والهندية وبالإضافة إلى اللغات الرئيسية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

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يأتى هذا فى الوقت الذى يقضى فيه الأشخاص المزيد من الوقت فى المنزل، ويبحث الكثيرون عبر الإنترنت عن الإلهام لعروض أو أفلام جديدة لمشاهدتها.

عندما يضغط المستخدم على زر "تحرير موفرى الخدمة"، يمكنه اختيار الاشتراك التلفزيونية والأفلام التى يمتلكها بالفعل، ولن يؤدى ذلك إلى حصوله على توصيات مخصصة فحسب، بل سيرى أيضًا بسرعة مكان استئجاره أو شرائه أو مشاهدته يختار مجانا مع اشتراكاتهم، وفقا للميزة الجديدة الموجودة فى محرك البحث العملاق، التى أطلقت عليها "قائمة المشاهدة".

جدير بالذكر أطلق قسم التطبيقات والخدمات التجريبي من جوجل منذ عدة أيام منافسًا لـ Pinterest يسمى Keen يستخدم خوارزمية تعلم الآلة لتنظيم المحتوى، حيث إن الخدمة، التي تم تقديمها هذا الأسبوع، متاحة على الويب وأندرويد، ومن المفترض أن تكون بديلاً للتمرير المرتبط بأنواع أخرى من تصفح الويب والوسائط الاجتماعية.

قال CJ Adams المؤسس المشارك لـ Keen: "يتيح لك Keen تنظيم المحتوى الذي تحبه ومشاركة مجموعتك مع الآخرين والعثور على محتوى جديد بناءً على ما قمت بحفظه".