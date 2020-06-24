رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد في بيان، أن الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، نشطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 83 – 35 )، السواحل الشمالية ( 88– 48 )، شمال الصعيد ( 55– 28 )، وجنوب الصعيد ( 35 – 15 ) .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

Advertisements

القاهرة «33 – 22»

الإسكندرية «28 – 22»

قنا «38- 27»

الأقصر «39– 28»

أسوان «40 – 28»