لهذه الأسباب.. عليك إيقاف “البلوتوث” في هاتفك

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كشف كبير المهندسين في شركة ” Avast” للأمن الرقمي لماذا يجب على الأشخاص إيقاف عمل البلوتوث في الهواتف الذكية.

وقال، فويتيخ بوتشيك، إن تشغيل البلوتوث باستمرار في الهواتف الذكية، يجعلها أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، ويقلل من عمر البطارية،

ووفقا للخبير، فإن تقنية البلوتوث، تنتقل بشكل آلي، إلى وضع الكشف لفترة قصيرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تلقي إشعارات غير مرغوب بها حول الاتصال بهاتف ذكي آخر، كما يسهل ذلك عملية اختراق الجهاز من قبل القراصنة.

ونصح الخبير بإيقاف عمل البلوتوث، وإيقاف الوصول إلى الهاتف عن طريقه في حال عدم استخدامه.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن إصدارات البلوتوث يتم تحديثها باستمرار، مما يقلل من عدد نقاط الضعف في هذه التكنولوجيا.

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طرق حماية تقنية البلوتوث

• للحماية من الهجوم عن طريق BACKDOOR لابد من حذف أي جهاز في قائمة الأجهزة المقترنة “Paired Devices”.

• تجنب استخدام تقنية البلوتوث لنشر المعلومات الحساسة في الأماكن العامة التي تكثر فيها عمليات السرقة والتجسس.

• التأكد من تشغيل كافة وسائل الحماية المتعلقة بتطبيقات تقنية البلوتوث.

• التأكد من إغلاق البلوتوث حال عدم الحاجة إليه وحذف قائمة الأجهزة المرتبطة بالجهاز مسبقاَ.

• التأكد من وضع رقم سري معقد يصعب معرفته من قبل المهاجم.