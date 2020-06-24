تكنولوجيا: Acer تطلق شاشات الألعاب الجديدة بمعدل تحديث يصل إلى 360Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Acer مؤخراً الإصدارات الجديدة من الشاشات المخصصة للألعاب، التي تشمل كلاً من شاشة Predator XB273U GX، و Predator X25، مع شاشة IPS بدقة عرض 4k، وحجم 31.5 إنش.

انطلقت شاشة Predator XB273U GX المخصصة للألعاب في حدث [email protected] 2020 مؤخراً، بحجم 27 إنش، ودقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 240Hz.

كما تتميز شاشة Predator XB273U GX بلوحات IPS، كما تدعم تقنية Adaptive-Sync، وNVIDIA G-SYNC، مع إستجابة سريعة تصل إلى 1 مللي ثانية، مع تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان AdobeRGB.

أيضاً تضم شاشة الألعاب Predator XB273U GX منفذ HDMI 2.0 في DP 1.4. 2، مع 4 منافذ USB 3.0، مع مخرج صوتيات، ومن المقرر أن تتوفر شاشة Predator XB273U GX في الصين خلال شهر يوليو، والسوق الأوروبي خلال شهر أغسطس، وأيضاً سوق الولايات المتحدة في سبتمبر.

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أيضاً كشفت Acer عن شاشة Predator X25 أول الشاشات المميزة بمعدل تحديث 360Hz، كما تتميز شاشة Predator X25 بحجم 25 إنش، بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة تقنية G-SYNC، كما تأتي بتقنية LightSense لدعم إستشعار الإضاءة المحيطة وضبط السطوع والألوان وفقاً للإضاءة المحيطة بشكل تلقائي، أو وفقاً للألعاب.

ومن المقرر أن تقدم Acer شاشة الألعاب Predator X25 في سوق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي في نوفمبر من هذا العام بسعر 1100 دولار.

أيضاً قدمت Acre شاشة IPS بحجم 31.5 إنش بمعدل تحديث 144Hz، بجودة عرض 4K، أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، مع تباين 1000:1، مع دعم ألوان 10 بت، وتقنية Adaptive-Sync، كما تضم الشاشة منفذ HDMI 2.0 في DP 1.4, 2، ومنفذ USB-C، و4 من منافذ USB 3.0، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن تتوقر الشاشة في أغسطس في السوق الأوروبي، وفي الولايات المتحدة في سبتمبر.

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