تحديث FlymeOS 8.1 سيصل لـ 10 هواتف ذكية من Meizu، والشركة تشوق لقدوم ساعتها الذكية الأولى

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Meizu عن تحديث FlymeOS 8.1 الذي يستند على نظام Android 10 في أوائل شهر مايو الماضي. الآن، بدأت الشركة بتجنيد المتطوعين لإختبار هذا التحديث مع تأكيد قدوم هذا التحديث إلى 10 طرازات من هواتفها الذكية.

في الواقع، ستقوم شركة Meizu بإصدار تحديث FlymeOS 8.1 لكل من Meizu 16s و Meizu 16s Pro و Meizu 16T و Meizu 16 و Meizu 16 Plus و Meizu 16Xs و Meizu 16X و Meizu Note 9 و Meizu Note 8 و Meizu X8.

ستبدأ شركة Meizu بإصدار تحديث FlymeOS 8.1 التجريبي للمتطوعين في اليوم 21 يوليو، وملاك هواتف Meizu في الصين فقط هم المؤهلين للإشتراك من خلال التسجيل في تطبيق System Update. وأمام المستخدمين الصينيين إلى غاية 31 يوليو للتسجيل. وبصرف النظر عن ذلك، فقد أعلنت شركة Meizu كذلك أنها ستكشف عن ساعتها الذكية الأولى على الإطلاق للإحتفال بمرور 8 سنوات على إطلاق FlymeOS.