آبل تُصدر تحديث غامض إلى سماعات AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة آبل يوم أمس خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 عن ميزتين جديدتين ستشقان طريقهما إلى سماعات AirPods Pro، والميزات المعنية هنا هي التبديل السلس بين الأجهزة والصوت المحيطي ” Spatial Audio “.

اليوم، بمحض الصدفة أم لا، بدأت الشركة في إرسال تحديث جديد لسماعات AirPods Pro والذي يعمل على ترقية بنية نظام التشغيل في السماعات من الإصدار 2D15 إلى الإصدار 2D27. لسوء الحظ، لم تكشف لنا آبل عن التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، لذلك نحن لا نعرف حتى الآن ما إذا كان هذا التحديث الجديد يجلب معه الميزات الجديدة المذكورة آنفًا أم لا.

كما أنه ليس من السهل الحصول على التحديث، كما هو الحال مع جميع تحديثات AirPods. يجب تثبيت هذا التحديث تلقائيًا أثناء توصيل سماعات الرأس بجهاز iOS، ولكن لا يمكنك تشغيل التحديث يدويًا، على الأقل ليس مباشرة. أفضل رهان هو وضع سماعات AirPods في العلبة، وربط العلبة بمصدر للطاقة، وإقرانها بـ iPhone أو iPad، ثم الإنتظار. يجب أن يتم تثبيت هذا التحديث بقوة بعد فترة زمنية قصيرة.

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إذا تابعت الإجراءات، فأخبرنا في التعليقات إذا كان هناك أي شيء جديد في تجربة الإستخدام. للتحقق من رقم إصدار نظام التشغيل الذي تستخدمونه حاليًا، إنتقل إلى Setting ثم إلى General ثم إلى About والإنتقال بعد ذلك إلى AirPods أثناء ربطها بجهاز iOS.