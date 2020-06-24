شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إطلاقه فى iOS 14.. يعني إيه الويدجيت وما هى مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت أبل "الويدجيت" إلى الشاشة الرئيسية لأيفون في نظام iOS 14، حيث سيتمكن المستخدمون من إضافتها إلى الشاشة الرئيسية وتخصيصها، ويمكن للمستخدمين الضغط على هذه الويدجيت وسحبها إلى الشاشة الرئيسية من أى مكان، لكن بعض المستخدمين قد لا يعرفون ما هو الويدجيت، وفيما يلى نعرض ما هو الويدجيت كما يلى:

الويدجيت

الويدجيت هو تطبيق أو مكون برنامج بسيط نسبيًا وسهل الاستخدام تم إنشاؤه لمنصة برامج مختلفة أو أكثر، ويعد واجهة مستخدم بسيطة ومستقلة، على عكس التطبيق الأكثر تعقيدًا مثل جدول البيانات أو معالج.

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وتتمثل على هيئة أدوات تتفاوت فيما بينها من حيث الحجم والشكل، وتمتاز بأنها ذات قابلية عالية للتخصيص، كما تؤدي الويدجيت وظيفة فعالة جدًا يحتاج إليها كل مستخدم بشكل عام، وتتمثل بأنها اختصارات للوصول السريع للمعلومات الموجودة في تطبيقٍ ما دون الحاجة لفتح التطبيق بأكمله، ومن أبرز الأمثلة على ذلك التقويم والساعة وغيرها.

أهمية الويدجيت:

يلعب الويدجيت دور بالغ الأهمية بالنسبة للمستخدم، وتتمثل فيما يلى: توفر المساحة والجهود المبذول، وتسهيل الوصول إلى التطبيقات والتخلص من عناء البحث عن المميزات بداخلها، كما يسهل الاستخدام والإعداد والتعديل، ويمنح الشاشة مظهرًا جذاب.