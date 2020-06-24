تكنولوجيا: Acer تعلن عن أجهزة Enduro الجديدة بتصميم مقاوم للصدمات وسعر يبدأ من 899 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن أجهزة Enduro الجديدة التي تنطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع تصميم مقاوم للصدمات، والتي تنطلق بسعر يبدأ من 899 دولار.

ينطلق جهاز Enduro N3 الجديد من Acer خلال شهر أغسطس، حيث يضم هذا الإصدار الجيل العاشر من معالجات إنتل، بسعر يبدأ من 899 دولار، كما تقدم الشركة جهاز Acer Enduro N7 المصمم من مواد مقاومة للصدمات، ويدعم معايير MIL-810G، و IP65.

ويضم جهاز Acer Enduro N7 شاشة بحجم 14 إنش وجودة عرض full HD، مميزة بسطوع 700-nit، كما يتم شحن جهاز Enduro N7 باثنان من البطاريات تأتي واحدة مدمجة وثانية قابلة للتبديل دون إنقطاع التشغيل، مع عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، ويتوفر هذا الإصدار بالجيل الثامن من معالجات إنتل Core i5 الذي يقدم آداء جيد مع العديد من التطبيقات.

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أيضاً أطلقت Acer جهاز Enduro N3 الذي يجمع بين التصميم المقاوم للصدمات، وآداء جيد، مع معايير MIL-STD 810G، و IP53، ووزن 1.99 كجم، وسماكة 0.98 إنش، كما يدعم الجهاز طبقة من زجاج Gorilla Glass.

كما يأتي هذا الإصدار بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i7، مع ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وكرت شاشة GeForce MX230، مع سعة تخزين 1 تيرابايت في SSD، على أن يبدأ شحن هذا الإصدار في أغسطس بسعر 899 دولار،

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