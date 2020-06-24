موتورولا تُقرر عقد حدث يوم 7 يوليو، وقد تكشف عن الهاتف Motorola Edge Lite

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة موتورولا اليوم أنها ذاهبة لعقد حدث جديد في اليوم السابع من شهر يوليو المقبل. لم تكشف لنا الشركة عن أي أدلة حول الأشياء التي ستُعلن عنها في هذا الحدث، ولكن هي ذاهبة على الأرجح لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola Edge Lite الذي تم رصده مؤخرًا يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الفدرالية FCC.

لم تكشف لنا هيئة الإتصالات الفدرالية FCC عن أي معلومات حول الهاتف Motorola Edge Lite بإستثناء أنه سيضم بطارية بسعة 4700mAh، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن كشف لنا تسريب مستقل أن هذا الهاتف الذكي سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765، وذاكرة عشوائية بحجم يصل إلى 6GB، فضلا عن ما يصل إلى 128GB من الذاكرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد أيضًا أن الهاتف Motorola Edge Lite سيضم كذلك شاشة +FullHD بحجم 6.7 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة.

وإلى جانب ذلك، فقد سمعنا كذلك أن الهاتف Motorola Edge Lite سيدعم الشحن السريع بقوة 18W، وسيدعم NFC و Dual SIM، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Motorola Edge Lite سيُكلف نحو 399 يورو في أوروبا.