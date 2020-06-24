Galaxy Tab S4 يبدأ رسميًا بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 في شهر أغسطس من العام 2018 مع نظام Android Oreo، وتم ترقيته في شهر أبريل الماضي إلى نظام Android 9 Pie، والآن بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 لهذا الجهاز اللوحي.

تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للجهاز اللوحي Galaxy Tab S4 يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في إصدارها الجديد من الأندرويد، ويجلب معه كذلك واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الجهاز اللوحي الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات جهازك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.