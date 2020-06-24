شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قارة الأرض الثامنة.. جيولوجيون يرسمون خرائط لقارة "زيلانديا" الغارقة منذ 23 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الجيولوجيون في نيوزيلندا قارة زيلانديا المفقودة التي غرقت في البحر منذ 23 مليون سنة بتفاصيل غير مسبوقة في الخرائط الجديدة لقاع المحيط.





وبحسب "ديلى ميل" أنشأ المستكشفون الخرائط التكتونية والباثيمترية الجديدة حيث تغطي زيلانديا حوالي 1930511 ميل مربع ، وهي كتلة قشرية غارقة إلى حد كبير ويعتقد أنها انفصلت عن قارة غوندوانالاند العظمى منذ أكثر من 79 مليون سنة، وتم التأكيد على أن زيلانديا تلبي معايير كونها قارة فى عام 2017 .



خريطة القارة الجديدة

وتظهر الصور القشرة القارية بألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر والبني ، في حين تكون القشرة المحيطية مظللة باللون الأزرق. قشرة قوس الجزيرة البركانية وردية ، بينما المقاطعات النارية الكبيرة خضراء.

وقال أحد الجيولوجيين، لقد وضعنا هذه الخرائط لتقديم صورة دقيقة وكاملة وحديثة لجيولوجيا نيوزيلندا ومنطقة جنوب غرب المحيط الهادئ - أفضل مما كان لدينا من قبل، وتكون قيمتها هي أنها توفر سياقًا جديدًا لتوضيح وفهم موقع البراكين في نيوزيلندا وحدود الصفائح والأحواض الرسوبية."



خريطة القارة

وقال رئيس المشروع والفيزيائي الجيولوجي فوغان ستاجبول إن بوابة TEZ على شبكة الإنترنت ستسمح للجيولوجيين وأفراد الجمهور المهتمين باستكشاف جيولوجيا زيلانديا من منازلهم ومكاتبهم.

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يمكن للمستخدمين التكبير والتحريك حول خرائط الويب المختلفة لعلوم الأرض في المنطقة. يمكنهم بسهولة عرض واستجواب الخرائط وتشغيل الطبقات أو إيقافها '، أضاف الدكتور ستاجبول.

"يمكنهم أيضًا الاستعلام عن الميزات في الطبقات وإنشاء خرائط مخصصة خاصة بهم."

تتوفر ثلاث خرائط تفاعلية متعددة الطبقات من خلال منصة TEZ .

الأول - الخريطة التكتونية - يعرض تفسيرات جيولوجية لأنواع وأعمار قشرة زيلانديا ، إلى جانب الحدود وناقلات الحركة للصفائح الجيولوجية ، وعمق ألواح الانحدار ومواقع البراكين.

تُظهر خريطة الويب الخاصة بقياس الأعماق شكل الأرض الصلبة وقاع البحر في زيلانديا ، كما أنها تصور الخطوط الساحلية والحدود الإقليمية وأسماء المعالم الرئيسية تحت سطح البحر.