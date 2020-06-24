شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل أمنى بتويتر يكشف معلومات حساسة عن المعلنين.. والشركة تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تويتر، إن خلل أمنى كشف معلومات بعض شركاء الإعلان بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان الجزئية، وأخطر موقع تويتر بعض شركائه التجاريين، بما في ذلك الشركات التي تعلن من خلال الموقع، بأنه كشف معلومات حساسة، حيث يتم تخزين معلومات الفواتير في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح، والتي كان يمكن عرضها من جانب الأشخاص على بعض أجهزة الكمبيوتر بسبب الخلل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول TechCrunch أن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وآخر أربعة أرقام من رقم بطاقة الائتمان المرتبطة ببعض حسابات الأنشطة التجارية ربما تم عرضها.

وبحسب ما ورد أصبحت المنصة على علم بالثغرة في 20 مايو، أي بعد شهر من اكتشاف خرق بيانات المستخدم، بأنه كان يخزن البيانات الخاصة مثل الرسائل المباشرة في ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Firefox.

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وقال تويتر في بيان، "نحن آسفون للغاية لأن هذا حدث، نحن نقدر الثقة التي تضعها فينا، ونلتزم بكسب تلك الثقة كل يوم ''، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الأمنية لكنه لم يوضح عدد الأشخاص المتأثرين.

قال المتحدث: "لقد علمنا بالحادث حيث أنه عرضت المعلومات على ads.twitter.com أو analytics.twitter.com، فقد تكون معلومات مخزنة في ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح".

وأضاف المتحدث:" بمجرد أن اكتشفنا حدوث ذلك، قمنا بحل المشكلة واتصلنا بالعملاء المحتملين المتأثرين للتأكد من أنهم على دراية وإبلاغ بشأن كيفية حماية أنفسهم".