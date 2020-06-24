تكنولوجيا: العثور على بكتيريا قديمة عمرها 13 مليون عام فى جبال الألب

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جمع فريق من الباحثين من المعهد الفيدرالي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية (WSL) عينات من التربة الصخرية على جبل شافبرج في جبال الألب الشرقية.
وكشف الفريق حتى الآن 10 أنواع جديدة من البكتيريا منخفضة الحرارة من هذه العينات، ويقدر أنه قد يكون هناك أكثر من 100 نوع من البكتيريا غير المكتشفة في العينات التي لم يتم تحليلها بعد.
قال الباحثون،"لم نتوقع هذا أبدًا، وإذا وجدنا 1000 نوع إلى الآن، فإن حوالي 300 منها هي أنواع موجودة فقط في التربة الصقيعية."
يعتقد الباحثون أن بعض الأنواع الجديدة من البكتيريا يمكن استخدامها في المفاعلات الحيوية للمساعدة في تكسير النفايات البلاستيكية لتحرير مساحة في مدافن النفايات وتقليل التلوث.
نجح الفريق البحثى من قبل في استخدام الكائنات الحية الدقيقة لأغراض أخرى مفيدة بيئيًا، واستخدم مشروع سابق إنزيمات من بكتيريا التربة الصقيعية في منظفات الغسيل.
كما أن التربة الصقيعية تغطي ما يقدر بـ 5 ٪ من سويسرا، وتحتوي على مزيج أكثر تنوعًا من الكائنات الحية الدقيقة مما هو موجود عادة في أجزاء أخرى من البلاد.
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