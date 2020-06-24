تكنولوجيا: Dell تعلن عن شاشات الألعاب الجديدة بحجم 27 إنش ومعدل تحديث 165 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن الإصدارات الجديدة من الشاشات المخصصة للألعاب التي تتميز بحجم 27 إنش، ودقة عرض تصل إلى 1440 بيكسل، مع معدل تحديث 165 Hz، على أن تتوفر بسعر يبدأ من 280 دولار.

كشفت Dell عن كلاً من شاشتي Dell S2721DGF و Dell S2721HGF مع بعض التغييرات في التصميم، ودقة عرض تبدأ من 1080 بيكسل في النموذج الرئيسي الذي يدعم معدل تحديث 144 Hz، بسعر 280 دولار، أو دقة عرض 1440 بيكسل، بمعدل تحديث 165 Hz بسعر 570 دولار.

تقدم Dell الإصدار الأقل تكلفة من الشاشات المخصصة للألعاب بدقة عرض FHD، كما تتميز بإنحناء 1550R، مع لوحة VA، والتي تدعم تباين أفضل ثلاث مرات.

Advertisements

مواصفات شاشات الألعاب الجديدة Dell S2721DGF وS2721HGF

شاشة Dell S2721DGF Dell S2721HGF حجم الشاشة والأبعاد 27 إنش وأبعاد 16:9 27 إنش وأبعاد 16:9 دقة العرض ومعدل التحديث دقة عرض 2560 في 1440 بيكسل ، ومعدل تحديث 165 Hz، ودعم تقنية G-Sync، وFreeSync Premium Pro دقة عرض 1920 في 1080 بيكسل ، ومعدل تحديث 144 Hz، ودعم تقنية G-Sync، وFreeSync Premium نوع الشاشة IPS / LED VA / LED الألوان وHDR تغطية DCI-P3 بنسبة 98%، و VESA، وDisplayHDR 400 تغطية بنسبة 83% من NTSC التباين 1000:1 3000:1 سرعة الإستجابة 4 مللي ثانية 1 مللي ثانية المنافذ 2 من منافذ HDMI 2.0، وDisplayPort 1.4، وUSB 3.0، وUSB 3.0، ومدخل 3.5مم للسماعات ، ومخرج 3.5مم للصوتيات 2 من منافذ HDMI 1.4، وDisplayPort ، و1.2، ومدخل 3.5مم للسماعات قدرة الطاقة 46W 46W القياسات 363.6 في 611.6 في 67.8مم 364.1 في 608.4 في 96.3مم الوزن 4.5 كجم 4.1 كجم

وتتميز الشاشات بإطارات نحيفة والذي يأتي بحجم أكبر نسبياً في الجزء السفلي مع شعار Dell، كما تتميز الشاشة بشبكة من الجهة الخلفية للتهوية، كما تضم شاشة S2721DGF إضاءة RGB أيضاً.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب S2721DGF بمعدل تحديث 165 Hz في 28 من يوليو بسعر 570 دولار، بينما تنطلق شاشة S2721HGF بمعدل تحديث 144 Hz في 21 من أغسطس بسعر 280 دولار.

المصدر

اعلان





