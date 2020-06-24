Asus تؤكد قدوم هاتف الألعاب Asus ROG Phone 3 في شهر يوليو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Asus بالتعاون مع شركة Tencent بالكشف عن هاتف الألعاب Asus ROG Phone 3، حسبما أعلنت عنه الشركتان على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في شهر يوليو المقبل، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن موعد دقيق بعد. ستكون هناك نسخة خاصة من الهاتف تأتي مع العديد من التخصيصات والإضافات التابعة لشركة Tencent، تمامًا مثلما حدث مع الهاتف Asus ROG Phone 2.

قالت شركة Tencent Games أنها ستتعاون مع العلامة التجارية Republic Of Gamers في الصين لتقديم ” تعاون عميق ” وستركز على ” تحسين أداء محتوى الألعاب على الجهاز ” من أجل إنشاء تجربة لعب قريبة للاعب “. تمامًا مثل العام الماضي، نتوقع أن توفر شركة Tencent تحسينات أفضل وتخصيص موارد أكبر لبعض ألعابها.

الشركات الفرعية التابعة لشركة Tencent Games طورت ألعاب تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Call Of Duty: Mobile و PUBG Mobile، فضلا عن العديد من الألعاب الناجحة الأخرى غير المعروفة عمليًا خارج الصين.

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تم إطلاق نسخة Tencent Games من الهاتف Asus ROG Phone 2 في العام الماضي مقابل ما يُعادل 510 دولارات أمريكية، وهو ما يُعتبر أرخص بنسبة 40 في المئة من النسخة العادية والتي تُكلف ما يُعادل 870 دولار أمريكي. نتوقع حدوث شيء مماثل لنسخة Tencent Games من الهاتف Asus ROG Phone 3 أيضًا. وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد إقترحت وصول هذا الهاتف مع 16GB من الذاكرة العشوائية، ولكننا لا نتوقع أن نرى هذا القدر من الذاكرة العشوائية في النسخة الخاصة بشركة Tencent Games.