تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن قدرة البطارية في هاتف iQOO Z1x المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق قريباً إصدار جديد من علامة iQOO التجارية بعنوان iQOO Z1x، واليوم كشفت أحدث التسريبات عن قدرة البطارية في هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

قدمت علامة iQOO التجارية خلال الفترة الماضية هاتف iQOO Z1 كأول إصدار ينطلق برقاقة معالج MediaTek Dimensity 1000 Plus التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ومن جديد تستعد Vivo للإعلان عن إصدار جديد من السلسلة يعرف بهاتف iQOO Z1x.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر صور مسربة لواجهة تطبيق Ampere، على أن هاتف iQOO Z1x ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، وهي قدرة أعلى في البطارية من هاتف iQOO Z1 5G الذي جاء بقدرة بطارية 4500 mAh.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف iQOO Z1x سينطلق بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G أيضاً، وذلك بدعم من رقاقة معالج Snapdragon 765، كما تدعم Vivo هذا الإصدار بمعدل تحديث مرتفع في الشاشة، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ومن بين المواصفات المتوقعة أيضاً لهاتف IQOO Z1X في شاشة بحجم 6.57 إنش، تأتي بتصميم ثقب الشاشة مع كاميرة بدقة 16 ميجا بيكسل، وكاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يتوفر الهاتف بنموذجين مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف معدل تحديث 90Hz أو 120Hz في الشاشة، كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يكشف عنه رسمياً هذا الشهر بسعر310 دولار تقريباً.

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