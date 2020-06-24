Realme تشوق لبعض ميزات الهاتف Realme C11 القادم، ومبيعات السلسة تكسر حاجز 13 مليون وحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع شركة Realme في ماليزيا بالتشويق للهاتف Realme C11 القادم، وهو هاتف الألعاب الإقتصادي الذي سيكون أول هاتف يستخدم المعالج MediaTek Helio G35 الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. كشفت الشركة عن بعض المواصفات التقنية لهذا المعالج، ولكنها لم تكن كما كنا نأمل.

المعالج MediaTek Helio G35 يستند على تكنولوجيا التصنيع 12 نانوماتر، وهي نفس تكنولوجيا التصنيع التي يستند عليها المعالج MediaTek Helio G70 المستخدم في الهاتف Realme C3. ومع ذلك، هذا المعالج الثماني النوى الجديد سيستخدم أنوية Cortex-A53 القديمة. بينما تدعي الشركة أن تردد المعالج سيبلغ 2.3GHz، فلن يكون الأداء الأحادي النواة ملهمًا ما لم تكون هناك النوى الكبيرة Cortex-A7x.

المعالج MediaTek Helio G70 يضم نواتين من فئة Cortex-A75 على سبيل المثال، بالإضافة إلى ستة أنوية Cortex-A55، والتي تُعتبر بالفعل أسرع من نواة Cortex-A53.

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وبغض النظر عن المعالج، فقد ظهر إعلان تشويقي آخر يفيد أن الهاتف Realme C11 سيضم بطارية ضخمة ستمتاز بسعة 5000mAh في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة. وهناك كذلك فيديو تشويقي آخر لمح إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في اليوم 30 من شهر يونيو الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن سلسلة هواتف Realme C Series كانت ناجحة جدًا منذ إطلاقها لأول مرة في العام 2018، فهي كسرت الآن حاجز 13 مليون مستخدم حول العالم.