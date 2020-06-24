شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعتزم استثمار ملياري دولار في مركز بيانات بولندي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة بالس بيزنيسو اليومية اليوم الأربعاء أن جوجل تعتزم استثمار ما يصل إلى ملياري دولار في مركز بيانات في بولندا معني بالخدمات السحابية.
يأتي نبأ الاستثمار بعد إعلان مايكروسوفت في مايو أيار عن أنها ستستثمر مليار دولار في مركز بيانات بولندي، إذ يسعى أكبر اقتصاد في الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي في ترسيخ مكانته كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن ماجدالينا جيفجوتش مديرة تطوير الأنشطة السحابية في بولندا ووسط أوروبا قولها إن مركز "جوجل للخدمات السحابية هو أكبر استثمار في هذا النوع من البنية التحتية في بولندا.
"نستعد لتشغيله في بداية 2021".
وأبلغت يادفيجا اميليفيتش نائبة رئيس وزراء بولندا الصحيفة أنها تقدر أن جوجل قد تستثمر ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار في المشروع.
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