شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شبكة روسية للتواصل الاجتماعى تطلق خدمة منافسة لـ TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعى مؤخرا عن إطلاق خدمة جديدة بميزات شبيهة بتلك الموجودة فى تطبيق TikTok الشهير، وتسمح الخدمة التى يطلق عليها اسم Clips الجديدة للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تشبه تلك التى تسجل عبر تطبيق ikTok، وإضافة مؤثرات بصرية وصورية ومقاطع موسيقية لتلك الفيديوهات.

وللاستفادة من هذه الخدمة يجب على المستخدم الدخول إلى تطبيق "VK" من هاتفه الذكى، ومن ثم تشغيل الكاميرا عبر خيار Clips، والضغط على الإيماءة، وبعدها اختيار الموسيقى أو الملصقات التى يريد إضافتها إلى الفيديو من الألبومات الموجودة فى هذه الخدمة، حسب روسيا اليوم.

وتبعا للقائمين على "VK" ستحصل خدمتهم الجديدة قريبا على العديد من المؤثرات الصورية التى تعتمد تقنيات الواقع المعزز، إذ سيتمكن المستخدم من إضافة خلفيات فيها غيوم أو جعل السماء صافية فى خلفية فيديوهاته، وكذلك صنع فيديوهات بمؤثرات صورية خاصة.

وكما فى TikTok يمكن لمستخدمى Clips حفظ الفيديوهات التى يصنعوها على أجهزتهم، أو مشاركتها مع الأصدقاء عبر صفحاتهم فى "VK".

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جدير بالذكر طورت شركة فيس بوك أيضا تطبيقا جديدا للفيديوهات، والذى أطلقت عليه اسم Collab، والذى يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية، جنبا إلى جنب مع دمج وتعديل مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة معًا، كما أصبح متاحا فقط على iOS.

ويعمل التطبيق، الذى لا يزال فى المرحلة التجريبية، عن طريق السماح للمستخدمين بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة منفصلة، وبعد تسجيل الفيديوهات، يمكن للمستخدمين سواء كانوا بمفردهم أو مع صديق تعديلها معًا لإنشاء أغنية.