شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تخطط لإرسال رواد فضاء فى رحلات دون مدارية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أضاف بريدنشتاين في تغريدة: "سواء كانت المساحة تحت المدارية أو المدارية أو الفضاء العميق، ستستخدم وكالة ناسا القدرات التجارية المبتكرة لأمتنا".

ولم يتم الإعلان عن مواعيد الرحلة حتى الآن، حيث تعد طلبات RFI عمليات تنافسية لوكالة ناسا لاتخاذ خيار مستنير بين المقترحات المقدمة من الشركات الخاصة بناءً على المؤهلات التي تحددها للمشاركين، والتي قدمت طلبا بخصوصه الآن.

وتعد شركة Blue Origin واحدة من هذه الشركات الخاصة المؤهلة، وقد أبدت الشركة بالفعل اهتمامًا علنيًا بالمشاركة.

تطور Blue Origin بتطوير مجموعة New Shepard لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء تحت المداري.

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وتجرى New Shepard بالفعل رحلات تجارية علمية غير مأهولة إلى الفضاء، والتي كان آخرها في ديسمبر، مع وكالة ناسا كأحد العملاء.

أما في أبريل 2020 ، كان فريق Blue Origin من بين ثلاثة كيانات تم اختيارها لبناء مركبات هبوط القمر المصنفة لبرنامج Artemis.

كما أن فيرجن جالاكتيك هي شركة أخرى من المحتمل أن تصطف للفرصة، على الرغم من أن الشركة لم تصدر أي إعلانات عامة بعد.

ويأتي إعلان مدير ناسا بعد ثلاثة أسابيع من قيام ناسا و SpaceX بنقل رواد الفضاء بنجاح إلى الفضاء.

وصل رائدا الفضاء ناسا بوب بهنكن ودوغ هيرلي على مركبة الطاقم التجارية لـ SpaceX ، التي تسمى Crew Dragon ، إلى محطة الفضاء الدولية.