كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقرير: ستطلق شركة أبل AirPods 3 العام المقبل

ستطلق Apple الجيل الثالث من AirPods في عام 2021 ، وفقًا لـ 9to5Mac.

تأتي الأخبار من المحلل Ming-Chi Kuo، الذي يعتقد أن Apple ستستبدل AirPods من الجيل الثاني بـ AirPods 3 في النصف الأول من عام 2021. ولكن بالطبع لا يزال بإمكانك شراء AirPods 2 خلال موسم العطلات.

تم إصدار AirPods من الجيل الثاني في العام الماضي في مارس، بميزات مثل المساعدة الصوتية “Hey Siri” وخيار الشحن اللاسلكي Qi، لكن بقي التصميم دون تغيير عن سماعات AirPods الأصلية.

يقول Ming-Chi Kuo أن سماعات AirPods 3 ستبدو أشبه بجهاز AirPods Pro. في حين أنه لم يحدد كيف سيكون التصميم متشابهًا، ولا يمكننا إلا أن نفترض أن سماعات الأذن ستحتوي على سيقان أقصر ومجموعات رؤوس سيليكون قابلة للإزالة، وبالطبع، حالة شحن لاسلكية مماثلة.

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لكن الميزة البارزة على AirPods Pro هي إلغاء الضوضاء، والتي لا يتم تضمينها في الجيل الأول أو الثاني من AirPods. لذا، من غير الواضح ما إذا كانت Apple ستضيف الميزة إلى AirPods 3 أم ستبقيها حصرية على مجموعة Pro فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يقف Ming-Chi Kuo وراء تقريره السابق بأن Apple لن تشحن سماعات أذن سلكية مع iPhone 12 حيث يعتقد أن Apple تحاول تعزيز مبيعات AirPods، نظرًا للانخفاض في الربع الثاني بسبب COVID-19.

ولكن إذا لم تكن سماعات الأذن هي أسلوبك المفضل، فقد ترغب في مراقبة إصدار محتمل آخر من Apple بالإضافة إلى مجموعة جديدة من AirPods حيث من المفترض أن تطلق الشركة زوجًا من سماعات الرأس المتطورة.