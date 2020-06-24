تكنولوجيا: Dell تكشف عن أجهزة الألعاب الجديدة G7 وجهاز الحاسب المكتبي G5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، التي تتضمن أجهزة الحاسب G7 وجهاز الحاسب المكتبي G5.

تقدم Dell اليوم الأجهزة الجديدة المخصصة للألعاب كبديل أخر مع أجهزة Alienware المخصصة للألعاب، حيث تنطلق سلسلة أجهزة G7 الجديدة والتي تتضمن إختيار بحجم 17 إنش، وأخر بحجم 15 إنش، كما تتميز سلسلة G7 بتصميم أنيق مع حجم أنحف يصل إلى سماكة 0.72 إنش، وتقدم Dell إختيار في لوحة مفاتيح بإضاءة RGB مقسمة إلى 4 أجزاء، مع إضاءة أكثر سطوع في لوحة المفاتيح، والجزء الأمامي السفلي من الجهاز.

أيضاً يتوفر جهاز G7 في النموذج المميز بحجم 17 إنش بإختيار في رقاقة معالج إنتل Core i9 ثماني الأنوية، مع كرت شاشة GeForce RTX 2070 Max-Q، وذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام، وشاشة 4K OLED، كما تأتي السعة التخزينية في PCIe SSD حتى سعة 1 تيرابايت، كما تقدم Dell أجهزة G7 بزر Game Shift الذي يدعم تبريد أقوى للجهاز.

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ومن المقرر أن يتوفر جهاز Dell G7 بحجم 17 إنش اليوم بسعر يبدأ من 1430 دولار، بينما ينطلق الإصدار المميز بحجم 15 إنش في 29 من يونيو بسعر يبدأ من 1430دولار أيضاً.

كما أطلقت Dell تحديث لجهاز الحاسب المكتبي المخصص للألعاب Dell G5، الذي يأتي هذا العام بالتصميم الصغير، مع رقاقة معالج تصل إلى Core i9، وكرت شاشة GeForce RTX 2070 Super، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام، كما يتوفر إختيار بإضاءة RGB للجهاز، مع تصميم شفاف يكشف عن تكوينات الجهاز، ومن المقرر أن يتوفر في 9 من يوليو بسعر يبدأ من 749 دولار.

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