تكنولوجيا: تحديث جديد من Acer لأجهزة الحاسب المخصصة للألعاب يأتي بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بمعالجات إنتل الجديدة، حيث أطلقت الشركة تحديث جديد من أجهزة Predator Helios 700، وHelios 300، وTriton 300.

يدعم الجيل العاشر من معالجات إنتل الإصدارات الجديدة من أجهزة Acer المخصصة للألعاب، مع تحسينات في الأجهزة وإختيارات جديدة في كروت الشاشة من NVIDIA.

وينطلق الإصدار الجديد من جهاز Predator Helios 700 بالتصميم المنزلق للوحة المفاتيح ليدعم تجربة أفضل في الكتابة، كما يكشف عن نظام التبريد المميز بغطاء زجاجي لدعم تبريد أفضل، وتقدم Acer الجهاز بإختيار في رقاقة معالج إنتل Core i7-10875H أو Core i9-10980HK، وهي إختيارات تدعم آداء أقوى في الجهاز وسرعة أعلى.

كما تقدم Acer جهاز Predator Helios 700 بإختيارات في كرت الشاشة RTX 2080 Super أو RTX 2070 Super التي تحتاج إلى نظام تبريد بآداء قوي، حيث تؤكد Acer على أن جهاز Helios 700 يأتي بأفضل آداء في تشتيت الحرارة، مع نظام التبريد الجديد الذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال شهر سبتمبر، والذي يدعم تبريد وحدة المعالجة 3.83 مرة أفضل من الإختيارات الحالية، حيث يضم نظام التبريد اثنان من مراوح AeroBlade المخصصة، وأنابيب نحاسية حرارية، مع غرفة بخار.

أيضاً يضم Predator Helios 700 الجيل الجديد من منافذ Thunderbolt 3، كما يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجا بايت رام، ويتميز بشاشة HD IPS بحجم 17.3 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، مع دعم تقنية NVIDIA G-Sync، كما يدعم Killer DoubleShot Pro WiFi 6 AX1650i و Ethernet.

وينطلق جهاز Predator Helios 700 في الأسواق خلال شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 2400 دولار، كما يتوفر في السوق الأوروبي في سبتمبر بسعر 2700 يورو.

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كما كشفت Acer عن Helios 300 بنموذج Max-Q، الذي ينطلق بإختيار في كرت شاشة RTX 2070 ، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل من سلسلة H، كما يتميز بحجم شاشة 15.6 إنش بمعدل تحديث 240Hz.

أيضاً يتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، كما يدعم التخزين في SSD أو HDD بسعة 2 تيرابايت، حيث يتوفر هذا الإصدار في شهر يوليو بسعر 1200 دولار في سوق الولايات المتحدة أو بسعر 1300 يورو في السوق الأوروبي.

كما كشفت Acer عن الإصدار الجديد من جهاز الألعاب Triton 300 الذي يتميز بحجم أخف من إصدارات Acer Helios، والذي ينطلق أيضاً بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع إختيار في كرت الشاشة NVIDIA RTX 2070 وشاشة بحجم 15.6 إنش وجودة عرض FHD، مع معدل تحديث 144Hz.

أيضاً أعادت Acer تصميم نظام التبريد في هذا الإصدار، حيث يأتي Triton 300 بنظام حراري جديد مغ فتحات للتهوية، كما ينطلق الجهاز في سوق الولايات المتحدة في شهر أكتوبر بسعر 1300 دولار.

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