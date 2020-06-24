شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا جديدة تصل لسماعات AirPods وساعة أبل ووتش قريبا.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن مجموعة جديدة من المميزات لإصدارات الشركة من سماعات AirPods اللاسلكية، حيث ستدعم شركة أبل سماعة AirPods قريباً بميزة التبديل التلقائى بين الأجهزة المتصلة، إلى جانب ميزة الصوت المكانى التى تقدم لمستخدمى سماعة AirPods Pro اللاسلكية خلال الفترة القادمة.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، تستعد شركة أبل لترقية برمجيات سماعات AirPods اللاسلكية خلال الفترة القادمة، مع ميزة جديدة تتيح التبديل التلقائى بين الأجهزة، فعند عرض محتوى الفيديو أو الأفلام على أجهزة الآيباد وتلقى اتصال هاتفى فى نفس الوقت، يتم تحويل اتصال سماعة AirPods من جهاز الآيباد إلى الهاتف بشكل تلقائى، كما يدعم تحديث iOS 14 الاتصال التلقائى السريع بين سماعة AirPods والأجهزة المستخدمة حالياً.

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كذلك فإن تقنية Spatial audio "الصوت المكاني" الذى تدعم سماعة AirPods Pro تقنية الصوت المحيطى فى السماعات، وذلك من خلال خوارزمية خاصة تعمل على توجيه الصوتيات، ومن المقرر أن يتم تنشيط هذه الميزة بشكل تلقائى عند عرض محتوى باستخدام مسارات Dolby 5.1 أو 7.1.

ساعة أبل الذكية

وفى نفس السياق كشفت شركة أبل أن الإصدار التجريبى من نظام تشغيل ساعتها الذكية سيتوفر للمستخدمين فى شهر يوليو عبر beta.apple.com، كما تقدم أبل ميزة التحديث المجانى للبرمجيات فى خريف هذا العام لكلاً من ساعات Watch Series 3، وSeries 4، وSeries 5.

كما يتوافق فى العمل مع هواتف iPhone 6s أو الإصدارات اللاحقة بنظام تشغيل iOS 14 أو الإصدارات اللاحقة، حيث أكدت ابل على أن التحديث الجديد لن يدعم إصدارات الشركة من ساعات Series 1 وSeries 2.