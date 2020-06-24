شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. ناوتو أوشيما مبتكر شخصية سونيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة "سونيك" واحدة من أشهر الألعاب التى يمارسها العديد من المستخدمين، إلا أن الكثيرين لا يعرفون من هو الشخص وراء تطوير هذه اللعبة، حيث يعد مبتكر شخصية سونيك هو ناوتو أوشيما، إذ صدرت اللعبة لأول مرة في 23 يونيو 1991، وأنتجت من قبل شركة سيگا وتم برمجة اللعبة من قبل سونيك تيم.

ناوتو أوشيما

هو مصمم وفنان ألعاب ياباني ولد في عام 1964، وهو موظف سابق في شركة سيجا، قام بتصميم شخصيات القنفذ سونيك ود. إجمان، ومع ذلك فإن يوجي ناكا وهيروكازو ياسوهارا في كثير من الأحيان ينسب لهم عمله على سلسلة سونيك بسبب ارتباطهما الوثيق باسم سونيك.

وقد اكتسب أوشيما شهرة في فريق سونيك بفضل صنع الشخصيات، بجانب دوره في تطوير الألعاب مثل سونيك سي دي وسونيك أدفانشر، وبعد مغادرته سونيك تيم، أسس شركة ألعاب مستقلة تسمى أرتون.

أبرز أعماله

سونيك سي دي، والقنفذ سونيك، وناكلز كيوتيكس، وسونيك ثري دي، وسونيك آر- سونيك أدفانشر-سايلنت هيل-سايلنت هيل 3-لوست أوديسي-سونيك جنرايشن.