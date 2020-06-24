شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقرر إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer وتتعاون مع Facebook Gaming والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مايكروسوفت إنهاء خدمة بث الألعاب Mixer التابعة لها ضمن قطاع "إكس بوكس" الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها ستُبرم شراكة مع فيس بوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة لمنصة التواصل الاجتماعى Facebook Gaming، وأشارت مايكروسوفت أن خدمة Mixer ستُنهى تدريجيًا اعتبارًا من 22 يوليو المقبل.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، تأتى هذه الخطوة المفاجئة، بعدما بذلت مايكروسوفت جهودًا كبيرة فى خدمة البث التى تركز على الألعاب، واكتسبت حقوق البث لبعض من أكبر شخصيات الرياضات الإلكترونية، مثل: Ninja وShroud، لكن يبدو أن الشركة لم تستطع المنافسة مع خدمات أكثر انتشارًا، مثل: تويتش من أمازون، ويوتيوب من جوجل.

يذكر أن مايكروسوفت أطلقت خدمة Mixer فى عام 2017، بعد الاستحواذ على شركة الألعاب Beam Interactive فى عام 2016، والآن قالت مايكروسوفت إنها ستُوجِّه مستخدمى Mixer إلى خدمة الألعاب من فيسبوك Facebook Gaming، مع دمج خدمة xCloud فى Facebook Gaming على نحو يسمح للمستخدمين بلعب العناوين المفضلة لديهم بسرعة داخل الخدمة.

وكان تطبيق Mixer قد شهد انخفاضًا فى عدد مرات التنزيل عبر منصات الأجهزة المحمولة، وبحسب بيانات شركة Sensor Tower، فقد انخفضت مرات تنزيل التطبيقات فى متجرى آب ستور وجوجل بلاى بنسبة 23% فى 2020، مقارنة بالمدة ذاتها من 2019، مع تنزيله نحو 3.4 ملايين مرة.